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14:22, 11 декабря 2024Россия

Стало известно о «не нажимавших кнопки» при единогласном принятии проекта депутатах ГД

Депутат Матвеев: при голосовании по детям мигрантов некоторые не нажимали кнопки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Государственной Думе при голосовании по проекту закона о запрете посещать российские школы не знающим русского языка детям мигрантов некоторые депутаты не нажимали кнопки. Об этом стало известно из поста депутата Михаила Матвеева в Telegram-канале.

По словам Матвеева, несмотря на то что проект был принят единогласно, некоторые из присутствовавших на заседании Госдумы парламентариев не участвовали в голосовании.

«Закон принят единогласно (при ряде депутатов, включая [Константина] Затулина, кто не нажимал кнопки)», — написал в блоге Матвеев, не назвав фамилий других не участвовавших в процедуре, несмотря на присутствие в зале депутатов.

Также Матвеев уточнил, что голос депутата Милова зачелся как «против» по ошибке.

Как сообщалось ранее, Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Также перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России. Из поста спикера Госдумы Вячеслава Володина следует, что против проекта проголосовал один человек, никто не воздержался.

ЖЗЛ
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