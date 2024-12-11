Трампа заподозрили в желании развалить Евросоюз

Экс-посол США Гарднер: Трамп может развалить Евросоюз, вытащив «карту Орбана»

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может желать развала Евросоюза. В этом его заподозрил экс-посол США в ЕС Энтони Гарднер, намекнув, что для этого политик разыграет карту венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в интервью американскому изданию Politico.

«Это человек, который считал, что Brexit — отличная идея, и Brexit должно быть больше», — аргументировал свою точку зрения дипломат.

Герднер предположил, что американский политик во время своего второго президентского срока «вытащит карту» Орбана, который неоднократно критиковал объединение. По его словам, Евросоюз уже находится в довольно хрупком состоянии, по этой причине подобные методы воздействия извне могут сработать.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил нежелание Трампа вести переговоры по Украине. Это связано со строгими американскими правовыми нормами, не позволяющими политику заняться этим вопросом официально до инаугурации.