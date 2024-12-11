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01:59, 11 декабря 2024Мир

Орбан объяснил нежелание Трампа вести переговоры по Украине

Премьер Венгрии Орбан: Трамп не может вести переговоры по Украине до инаугурации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп не может вести переговоры по Украине в связи со строгими американскими правовыми нормами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, после инаугурации Трампа «мы ощутим благотворный эффект». Он добавил, что официальные переговоры начнутся только после вступления избранного президента в должность.

Ранее Орбан заявил, что либеральный миропорядок подошел к концу, выиграть от перемен могут те страны, которые умеют выжимать из себя максимум. Политик также отметил, что завершение конфликта между Россией и Украиной зависит от политической ситуации в США, в настоящее время неопределенной. «Все станет яснее, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир», — написал премьер.

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