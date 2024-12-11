В ЛНР участника «Айдара» осудят за государственную измену

В Луганской народной республике (ЛНР) прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Херсонской области за участие в украинском штурмовом батальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 275 («Государственная измена»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 205.3 («Обучение в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Его дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в октябре 2023 года гражданин России прибыл на территорию Украины и вступил в ряды «Айдара», где прошел обучение по тактике ведения ближнего боя и обращению с оружием в учебном центре. Впоследствии в батальоне он выполнял обязанности гранатометчика штурмовой роты, принимая участие в

боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР).

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении участника украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игоря Иванюка.