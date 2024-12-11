Продавцы юаней начали избегать Мосбиржи

«Ъ»: юань вслед за долларом и евро начал уходить с Московской биржи

Торги юанем в России постепенно начали отходить на внебиржевой рынок, его продажа и покупка на Мосбирже стабильно сокращаются. Об этом со ссылкой на данные Банка России и участников валютного рынка пишет «Коммерсантъ».

В ноябре совокупный объем торгов китайской валютой превысил восемь триллионов рублей, что больше предыдущего годового максимума, достигнутого в августе (7,9 триллиона), хотя на результат повлияло существенное падение курса рубля.

При этом, утверждает издание со ссылкой на собственные подсчеты, в прошлом месяце на внебиржевой рынок пришлось 5,4 триллиона рублей торгов, что на восемь процентов больше, чем в октябре. По сравнению с прошлым годом речь идет о двукратном росте.

В первом полугодии 2024 года доля биржевой торговли валютами дружественных стран составляла 52-62 процента. После санкций США против Мосбиржи доллар и евро сразу же полностью переместились на внебиржевой рынок, но, несмотря на то что прямой угрозы торгам юанями не было, эти потоки тоже стали уходить с площадки.

По мнению аналитиков, постоянно усиливающееся санкционное давление способствует сохранению этой тенденции. Даже при отсутствии конкретных рисков иностранные компании на всякий случай предпочитают обходить Мосбиржу стороной, выбирая менее прозрачные схемы покупки и продажи валюты.

Ранее сообщалось, что в ноябре экспорт из Китая в Россию сократился в юанях сразу на 10,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это снижение стало первым за четыре месяца, причем оно сопровождалось и ускорением падения импорта.