Китай сократил поставки в Россию

Китайский экспорт в Россию упал впервые за четыре месяца сразу на 10 процентов

В ноябре экспорт из Китая в Россию упал в юанях сразу на 10,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало первым снижением за четыре месяца. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает Reuters.

Еще в октябре экспорт вырос на 24 процента, так что падение двузначными темпами оказалось неожиданностью. Импорт из России в Китай ускорил падение — минус 7,4 процента против 4,3 процента в октябре.

Данные о поставках в обе стороны ведомство не предоставляет. В общей сложности объем двухсторонней торговли России и Китая составил 145,9 миллиарда юаней (20,14 миллиарда долларов), что на пять процентов меньше, чем в октябре. При этом с начала года товарооборот удерживается в плюсе. За 11 месяцев он вырос на 2,1 процента.

Одной из причин сокращения торговли является проблема проведения платежей, которая нарастает с каждым санкционным пакетом США. Российский бизнес фактически лишился возможности сотрудничать с крупнейшими китайскими банками и теперь вынужден искать нестандартные обходные пути для перевода средств поставщикам.

С другой стороны, китайский импорт из России большей частью связан с энергоресурсами, а в ноябре российские нефтяные компании сократили поставки в Китай до 2,04 миллиона баррелей в сутки (2,19 миллиона в октябре). Это позволило Саудовской Аравии, основному российскому конкуренту на рынке, сократить отставание.