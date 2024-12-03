В Китае начали блокировать платежи банков из нового санкционного списка

«Известия»: банки КНР стали отказываться работать с фирмами из РФ под санкциями

Китайские банки стали отказываться работать с российскими фирмами, попавшими под санкции США. Об этом сообщает газета «Известия».

В новый SDN-список США попали более 50 организаций — Газпромбанк, банк «Дом.РФ», ББР, Примсоцбанк, «Синара», «Траст», «Держава», Авто Финанс Банк, БКС Банк, «Итуруп», «Центрокредит», «Кремлевский». Всего в новом списке более 50 организаций.

Одним из первых начал блокировать платежи банков из нового санкционного списка Bank of China. Компания рассылает предупреждения о прекращении приема средств из российских подсанкционных кредитных организаций.

По словам директора продуктов в финтех-компании Paygine Романа Тихонова, подобная практика отказа от проведения платежей вполне вероятно, распространится и на других игроков.

Организации опасаются вторичных ограничений со стороны Вашингтона. За ближайшие поставки предприниматели уже рассчитались, и у них есть как минимум один-два месяца, чтобы перестроить платежи в Китай. Сложившаяся обстановка наталкивает на мысль, что уходящее правительство Джо Байдена пытается принять максимальное число решений, не задумываясь о последствиях, предположилоснователь Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Послаблений не будет до января, когда произойдет инаугурация нового президента США, никаких послаблений не будет, допустил Алексей Порошин из АО «Первая Группа».

Сложности с платежами напрямую взаимосвязаны с поставками импорта из Китая — если не получается оплатить товары, то и привезти их не удастся. Как писали ранее «Известия», наибольшее ужесточение контроля в КНР сейчас касается поставок товаров двойного назначения — техники, оборудования, металлов, химии.

После публикации нового SDN-листа США в десяти странах перестали принимать карты UnionPay от Газпромбанка. Проблемы с картами зафиксировали в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции и Таиланде. При попытке снять деньги банкомат сообщает об ошибке.