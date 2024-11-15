Китайский банк начал блокировать российские платежи через другие страны

РБК: Bank of China начал блокировать связанные с РФ платежи из третьих стран

Один из крупнейших китайских банков Bank of China начал блокировать платежи из дружественных России стран в случае, если подозревает, что те связаны с российскими компаниями. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет РБК.

Зампред правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко рассказал о случае, когда компании из ОАЭ отказали в переводе средств из казахстанского банка «ЦентрКредит» (БЦК) в китайский Chouzhou Commercial между своими счетами. Банком-корреспондентом в этом случае выступал Bank of China, и запрет был наложен на его уровне.

При этом формальных связей с Россией ни директор, ни учредитель компании, желавшей перевести средства, не имели. Однако теперь Chouzhou просит ее переводить средства через другие казахстанские банки, с которыми у него есть прямые корреспондентские отношения. Прямые платежи из России через международную систему SWIFT, российскую СПФС и китайскую CIPS банк отклонил еще в начале года.

Гендиректор компании «Синорусс» Сурана Раднаева утверждает, что таких блокировок становится все больше. Специалист по сопровождению международных проектов юридической компании CLS София Беспалова рассказала, что с трудом принимает трансграничные платежи из третьих стран, в том числе Киргизии, и Банк Харбина.

В свою очередь, старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили сообщил об усложнении расчетов с Китаем через некрупные банки Грузии и Армении. По его мнению, вскоре блокировка примет системный характер.

Как объяснила Раднаева, ситуация подтверждает, что в своем желании соблюдать санкции США китайцы превосходят американцев. У них в банках сформировались целые структуры, которые обеспечивают комплаенс-контроль и управление рисками при работе как с физическими, так и с юридическими лицами, и организации становятся более осторожными.

Эксперты отмечают, что пока у Bank of China самые сложные и серьезные проверки, и в случае даже подозрения на опасность банку проще отклонить платеж. Проблемы может вызвать дата учреждения компании (после 2022 года) и наличие нескольких паспортов у конечного бенефициара. Также подвергается проверке происхождение средств и сопоставляются данные о трансакции с имеющимися базами данных. В крайних случаях информацию передают в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что страховавшая экспорт из Китая в Россию китайская государственная компания Sinosure все чаще стала отказываться от обеспечения подобных сделок без объявления причин.