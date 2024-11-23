Сразу в десяти странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка

РИА Новости: в десяти странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка

Сразу в десяти странах перестали принимать карты UnionPay от Газпромбанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов.

Проблемы с картами зафиксировали в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции и Таиланде. При попытке снять деньги банкомат сообщает об ошибке.

До этого Газпромбанк признал, что 23 ноября фиксировались трудности с использованием карт системы UnionPay в различных странах.

21 ноября США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошел Газпромбанк. Через него европейские страны продолжали платить за поставки российского газа.