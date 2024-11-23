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21:15, 23 ноября 2024Экономика

Сразу в десяти странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка

РИА Новости: в десяти странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Сразу в десяти странах перестали принимать карты UnionPay от Газпромбанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов.

Проблемы с картами зафиксировали в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции и Таиланде. При попытке снять деньги банкомат сообщает об ошибке.

До этого Газпромбанк признал, что 23 ноября фиксировались трудности с использованием карт системы UnionPay в различных странах.

21 ноября США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошел Газпромбанк. Через него европейские страны продолжали платить за поставки российского газа.

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