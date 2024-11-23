Еще в одной стране перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

ТАСС: банки Таиланда перестали обслуживать карты системы UnionPay Газпромбанка

Российские карты китайской системы UnionPay, которые выдает Газпромбанк, перестали обслуживаться банками Таиланда. Об этом рассказали корреспонденты ТАСС.

«Банкоматы представленных в королевстве кредитных организаций при попытке вывода средств возвращают карту UnionPay с уведомлением о некорректной операции», — сообщили они, проверив банкоматы тайской столицы Бангкока.

При этом Газпромбанк признает, что сегодня фиксируются трудности с использованием карточек системы UnionPay в различных странах. Уже стало известно о проблемах в обслуживании карт банками Турции и ОАЭ.

Ранее США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошел Газпромбанк. Через него европейские страны продолжали платить за поставки российского газа.