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13:29, 23 ноября 2024Экономика

Банки ОАЭ вслед за Турцией перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

ТАСС: карты системы UnionPay от Газпромбанка перестали обслуживаться в ОАЭ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Российские карты китайской системы UnionPay, выданные Газпромбанком, перестали обслуживаться банками ОАЭ. Об этом рассказали корреспонденты ТАСС.

«При попытке воспользоваться картой банкоматы эмиратских кредитных организаций выводят на экран уведомление о технической ошибке», — отметили они. Пользователям заявляют, что карта неактивна или заблокирована, и предлагают связаться со службой поддержки своего банка.

Ранее российские карты системы UnionPay, выданные Газпромбанком, перестали обслуживаться турецкими банками. Отказ в обслуживании относится и к корпоративным, и к индивидуальным картам. Обслуживать карты отказываются как государственные, так и частные турецкие банки, а также финансовые организации с иностранным участием.

21 ноября США объявили о новом пакете антироссийских санкций. На этот раз под них попал и Газпромбанк, через который европейские страны продолжали платить за поставки российского газа.

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