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00:26, 11 декабря 2024Бывший СССР

Украинские войска атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным оружием

Пушилин: ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным вооружением
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Markiian Lyseiko / Globallookpress.com

Украинские войска атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, объявлена эвакуация жителей из зоны удара. Он добавил, что жертв в результате атаки удалось избежать. «Со стороны ВФУ совершены шесть вооруженных атак. Применялись высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА», — сказал Пушилин.

Ранее российские военные нанесли удар по Константиновке на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики, предположительно, по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что после удара по городу начали «метаться» украинские военнослужащие.

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