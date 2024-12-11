Создан USB-кабель для кражи данных со смартфонов

Создан зарядный кабель для удаленной атаки на пользователей смартфонов

Исследователи по безопасности рассказали об опасных зарядных устройствах, которые могут похищать данные пользователей смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты обратили внимание на публикацию в X специалиста по безопасности Джона Брунера, который показал модифицированный USB-C-кабель. Хакеры могут удаленно активировать его и при подключении к смартфону красть с устройства данные. Также злоумышленники могут включать устройство, получать доступ к его камере и микрофону и совершать прочие операции.

По словам Брунера, опасный кабель выглядит точно так же, как и большинство зарядных устройств. Однако с помощью компьютерного сканирования можно увидеть, что внутри находится чип, который используют для координирования атаки. Брунер заметил, что кабель будет исправно заряжать телефон и не казаться опасным.

Позже Брунер признался, что модифицированный кабель USB-C был создан исследователем Майком Гровером, чтобы продемонстрировать потенциальную угрозу от подобных гаджетов. В заключение эксперт призвал владельцев гаджетов пользоваться привычным зарядными аксессуарами от проверенных брендов.

Ранее стало известно, что злоумышленники в сети научились намеренно портить офисные документы, чтобы обходить защиту антивируса. Оказалось, что защитные системы могут не распознавать вредоносные поврежденные файлы.