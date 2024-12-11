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14:13, 11 декабря 2024Наука и техника

Создан USB-кабель для кражи данных со смартфонов

Создан зарядный кабель для удаленной атаки на пользователей смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Исследователи по безопасности рассказали об опасных зарядных устройствах, которые могут похищать данные пользователей смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты обратили внимание на публикацию в X специалиста по безопасности Джона Брунера, который показал модифицированный USB-C-кабель. Хакеры могут удаленно активировать его и при подключении к смартфону красть с устройства данные. Также злоумышленники могут включать устройство, получать доступ к его камере и микрофону и совершать прочие операции.

По словам Брунера, опасный кабель выглядит точно так же, как и большинство зарядных устройств. Однако с помощью компьютерного сканирования можно увидеть, что внутри находится чип, который используют для координирования атаки. Брунер заметил, что кабель будет исправно заряжать телефон и не казаться опасным.

Позже Брунер признался, что модифицированный кабель USB-C был создан исследователем Майком Гровером, чтобы продемонстрировать потенциальную угрозу от подобных гаджетов. В заключение эксперт призвал владельцев гаджетов пользоваться привычным зарядными аксессуарами от проверенных брендов.

Ранее стало известно, что злоумышленники в сети научились намеренно портить офисные документы, чтобы обходить защиту антивируса. Оказалось, что защитные системы могут не распознавать вредоносные поврежденные файлы.

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