В Абхазии рассказали об ответе России на запрос финпомощи

Правительство Абхазии сообщило, что не получило ответ России на запрос финпомощи

Правительство Абхазии не получило ответ от России на запрос о разморозке финпомощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам», — заявили в кабинете министров республики.

Москва 1 сентября приостановила выплаты республике из-за невыполнения Сухумом своих обязательств.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к правительству России с просьбой вернуть социальные выплаты. По его словам, без российских денег Сухум не сможет выплатить зарплаты бюджетникам.