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04:13, 11 декабря 2024Экономика

В Чехии планируют поддержать исключение из санкций для российских нефтепродуктов

Denikn: Чехия может сохранить исключение из санкций на нефтепродукты из России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Чехия может прислушаться к предложению Словакии и сохранит исключение из санкций Европейского союза (ЕС) импорт нефтепродуктов из России. Об этом сообщило издание Denikn.

Отмечается, что официальный представитель Министерства экономики Словакии Петер Подступка сообщил о планах добиться продления исключения на импорт российских нефтепродуктов и уведомил об этом Прагу. Он добавил, что Братислава уже сделала все необходимые для этого шаги.

По информации издания, Чехия не заинтересована в продлении исключений, однако поддержит усилия Словакии и не будет мешать соседнему государству.

В начале декабря министр экономики Словакии Дениса Сакова и генеральный директор компании SPP Войтех Ференц прибыли в Россию для переговоров с руководством «Газпрома» по вопросу поставок газа. Подробности визита не сообщались.

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