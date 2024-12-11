Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 11 декабря 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о подтягивании резервов ВСУ к Купянску

Ганчев: командование ВСУ пытается подтянуть резервы к Купянску
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается подтянуть к городу Купянску Харьковской области резервы, состоящие из необученных мобилизованных украинцев. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску. Вчера отловленных на улицах ребят бросают на самые горячие участки», — рассказал он.

По его словам, ВС России точно работают по скоплениям живой силы ВСУ и по местам их переправ, а сами украинские новобранцы в Купянске «долго не задерживаются».

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что для удержания линии обороны у Купянска киевские власти постоянно перебрасывают туда свежие силы и не жалеют боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Водитель сбил российского школьника, посадил в автобус и отвез на уроки

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      В Швейцарии избрали нового президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше