В Харьковской области сообщили о подтягивании резервов ВСУ к Купянску

Ганчев: командование ВСУ пытается подтянуть резервы к Купянску

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается подтянуть к городу Купянску Харьковской области резервы, состоящие из необученных мобилизованных украинцев. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску. Вчера отловленных на улицах ребят бросают на самые горячие участки», — рассказал он.

По его словам, ВС России точно работают по скоплениям живой силы ВСУ и по местам их переправ, а сами украинские новобранцы в Купянске «долго не задерживаются».

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что для удержания линии обороны у Купянска киевские власти постоянно перебрасывают туда свежие силы и не жалеют боеприпасов.