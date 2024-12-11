Марочко: Киев бросает свежие силы, чтобы не допустить прорыва обороны у Купянска

Чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли сдержать линию обороны у Купянска в Харьковской области, власти республики постоянно перебрасывают туда свежие силы и не жалеют боеприпасов. О попытках Киева не допустить прорыва обороны на этом участке фронта рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Стало известно, что за последнюю неделю неподалеку от населенных пунктов Лозовая и Загрызово была зафиксирована «высокая боевая активность», причем как со стороны ВС России, так и со стороны противника.

«Украинское командование, невзирая на потери, постоянно бросает в бой свежие силы и не жалеет боеприпасов. Следовательно, киевское военно-политическое руководство придает большое значение этому участку», — отметил Марочко.

Ранее Марочко сообщил об ослаблении ВСУ в Харьковской области после ударов российской армии в районах населенных пунктов Песчаное, Надия, Лозовая, Глушковка, Двуречная, Купянск, Копанки, Загрызово и Зеленый Гай. «Противник понес потери как в живой силе, так и в технике, позволив ВС РФ занять более выгодные рубежи», — уточнил военный эксперт.