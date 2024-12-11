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13:41, 11 декабря 2024Мир

В Кремле ответили на вопрос о статусе российских военных баз в Сирии

Песков: безопасность баз и объектов России в Сирии носит первостепенное значение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Москва контактирует с новыми властями Сирии и может открыто сказать, что безопасность военных баз и других объектов России в стране носит первостепенное значение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вопросы с обеспечением безопасности российских объектов и граждан в Сирии носят первостепенное значение [в контексте дальнейших действий Москвы]», — резюмировал пресс-секретарь президента. При этом он уточнил, что окончательный ответ на вопрос о численности российских военных в Сирии могут дать только представители Минобороны России.

Ранее сирийский политик Мухаммед Аллуш заявил, что новые власти Сирии рассмотрят вопрос о дальнейшем будущем военных баз России. «Это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интересов России», — отметил он.

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