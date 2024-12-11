Новые власти Сирии высказались о будущем военных баз России

Оппозиционер Аллуш: новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ

Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз России. Об этом заявил сирийский политик Мухаммед Аллуш, сообщает ТАСС.

«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — отметил оппозиционер.

Уточняется, что боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), пришедшие к власти в Сирии, полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы.

Ранее на Западе заявили, что возможная потеря российской военной авиабазы Хмеймим в Сирии поставит под угрозу военные и логистические операции России в Африке. Отмечается, что Москва использует эту базу для отправки персонала и военных грузов в Мали, Буркина-Фасо и Нигер.