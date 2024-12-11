На Западе назвали возможный исход потери российских баз в Сирии

Bloomberg: потеря базы Хмеймим поставит под угрозу операции России в Африке

Возможная потеря российской военной авиабазы Хмеймим в Сирии, которая может случиться в случае неудачных переговоров с новыми сирийскими властями, поставит под угрозу военные и логистические операции России в Африке. К такому выводу пришли аналитики и обозреватели агентства Bloomberg.

«Россия использует базу Хмеймим для отправки персонала и военных грузов в Мали, Буркина-Фасо и Нигер... Хоть эта опция и находится под угрозой — но люди, близкие к вышеуказанным правительствам, заявили об уверенности в том, что Россия найдет способ продолжить оказывать им помощь», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что одним из альтернативных вариантов является использование авиабаз в Ливии или порты в Камеруне и Конго-Браззавиле, но эти варианты являются более дорогостоящими и рискованными для налаживания постоянных логистических маршрутов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статус российских военных баз в Сирии заявил, что Москва «продолжает диалог со всеми ближневосточными странами».

При этом 10 декабря стало известно, что российские военные покинули базы, расположенные на севере Сирии.