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12:35, 10 декабря 2024Мир

Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

WP: российские военные покинули базы в сирийских Манбидже и Кобани
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска покинули базы, расположенные на севере Сирии. Об этом сообщили в The Washington Post (WP).

Журналисты уточнили, что речь идет о двух военных объектах в населенных пунктах Манбидж и Кобани. Первая база изначально принадлежала американским военным, однако после их ухода в 2019 году объект заняли Вооруженные силы (ВС) России. Российские солдаты использовали его в качестве перевалочного пункта при патрулировании территорий.

База в городе Кобани при этом использовалась для мониторинга соглашения о прекращении огня на турецко-сирийской границе. Российские военные были размещены на объекте в рамках договоренности, заключенной между главой РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в марте 2020 года.

Сирия. На территории брошенной американской военной базы в провинции Алеппо на севере Сирии. 2019 год

Сирия. На территории брошенной американской военной базы в провинции Алеппо на севере Сирии. 2019 год

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Падение режима Асада поставило под угрозу военное присутствие России в Сирии

Падение режима Башара Асада в Сирии и приход к власти в стране боевиков ставят под удар военное присутствие России на территории государства и в регионе в целом.

Потеря [баз в Тартусе и Хмеймиме] может оказать значительное влияние на российский флот, который пытается сохранить постоянное присутствие в восточном Средиземноморье. [В противном случае] России придется перебросить корабли и подводные лодки в Балтийское море

Аналитики компании Janes

«Потеря [баз в Тартусе и Хмеймиме] может оказать значительное влияние на российский флот, который пытается сохранить постоянное присутствие в восточном Средиземноморье. [В противном случае] России придется перебросить корабли и подводные лодки в Балтийское море», — отмечают аналитики компании Janes. По словам востоковеда, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилла Семенова, новое руководство Сирии в лице повстанцев и исламистов не дало Москве никаких гарантий по военным базам РФ в Тартусе и Латакии.

Air defense radar burns at Mezzeh Air Base on December 8, 2024 in Damascus, Syria

Air defense radar burns at Mezzeh Air Base on December 8, 2024 in Damascus, Syria. Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Он подчеркнул, что новый сирийский лидер Абу Мухаммад аль-Джулани, являющийся главой запрещенной в РФ группировки, прослыл жестким политиком, который сделает все для удержания власти. Семенов не исключил, что для этого он даже пойдет на сотрудничество с другими странами, которые не заинтересованы в военном присутствии России на территории Сирии.

В России оценили будущее российских военных баз в Сирии

Пока преждевременно говорить о будущем военных баз России на территории Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он почеркнул, что данный вопрос станет предметом переговоров Москвы с новым руководством Дамаска.

«Российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз», — добавил официальный представитель Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что в настоящий момент российские власти налаживают контакт с теми, кто мог бы гарантировать безопасность российских объектов на Ближнем Востоке.

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Он также напомнил, что ранее сирийские оппозиционеры дали собственные гарантии безопасности не только российским военным базам, но и всем дипломатическим учреждениям РФ на территории страны.

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