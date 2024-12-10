Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

WP: российские военные покинули базы в сирийских Манбидже и Кобани

Российские войска покинули базы, расположенные на севере Сирии. Об этом сообщили в The Washington Post (WP).

Журналисты уточнили, что речь идет о двух военных объектах в населенных пунктах Манбидж и Кобани. Первая база изначально принадлежала американским военным, однако после их ухода в 2019 году объект заняли Вооруженные силы (ВС) России. Российские солдаты использовали его в качестве перевалочного пункта при патрулировании территорий.

База в городе Кобани при этом использовалась для мониторинга соглашения о прекращении огня на турецко-сирийской границе. Российские военные были размещены на объекте в рамках договоренности, заключенной между главой РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в марте 2020 года.

Сирия. На территории брошенной американской военной базы в провинции Алеппо на севере Сирии. 2019 год Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Падение режима Асада поставило под угрозу военное присутствие России в Сирии

Падение режима Башара Асада в Сирии и приход к власти в стране боевиков ставят под удар военное присутствие России на территории государства и в регионе в целом.

Потеря [баз в Тартусе и Хмеймиме] может оказать значительное влияние на российский флот, который пытается сохранить постоянное присутствие в восточном Средиземноморье. [В противном случае] России придется перебросить корабли и подводные лодки в Балтийское море Аналитики компании Janes

«Потеря [баз в Тартусе и Хмеймиме] может оказать значительное влияние на российский флот, который пытается сохранить постоянное присутствие в восточном Средиземноморье. [В противном случае] России придется перебросить корабли и подводные лодки в Балтийское море», — отмечают аналитики компании Janes. По словам востоковеда, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилла Семенова, новое руководство Сирии в лице повстанцев и исламистов не дало Москве никаких гарантий по военным базам РФ в Тартусе и Латакии.

Air defense radar burns at Mezzeh Air Base on December 8, 2024 in Damascus, Syria. Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Он подчеркнул, что новый сирийский лидер Абу Мухаммад аль-Джулани, являющийся главой запрещенной в РФ группировки, прослыл жестким политиком, который сделает все для удержания власти. Семенов не исключил, что для этого он даже пойдет на сотрудничество с другими странами, которые не заинтересованы в военном присутствии России на территории Сирии.

В России оценили будущее российских военных баз в Сирии

Пока преждевременно говорить о будущем военных баз России на территории Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он почеркнул, что данный вопрос станет предметом переговоров Москвы с новым руководством Дамаска.

«Российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз», — добавил официальный представитель Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что в настоящий момент российские власти налаживают контакт с теми, кто мог бы гарантировать безопасность российских объектов на Ближнем Востоке.

Он также напомнил, что ранее сирийские оппозиционеры дали собственные гарантии безопасности не только российским военным базам, но и всем дипломатическим учреждениям РФ на территории страны.