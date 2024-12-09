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13:50, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

«Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

Главред RT Симоньян: ситуация в Сирии грозит для РФ минимум потерей репутации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила влияние ситуации в Сирии, где антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима президента Башара Асада, на Россию. По ее словам, Москва понесла «как минимум репутационные потери».

Симоньян заявила, что у России останется осадок от событий в Сирии

Главный редактор RT заявила, что Сирию жаль и там была и будет пролита кровь «наша и не наша». «И давайте не будем прикрываться и делать вид, что это не так. Для нас это потери тоже, репутационные как минимум», — подчеркнула она и добавила, что Россия выиграет еще много, но на какое-то время осадок от произошедшего останется.

Симоньян обвинила в происходящем США, которые «бесконечно растят отцеубийц, которые оборачиваются против них». Журналистка также отметила, что американская сторона радуется пропаже Башара Асада.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Кто-то говорит, что он погиб, успел улететь или погиб в самолете. Вот так заканчивают все диктаторские режимы. У нас много работы в другой точке мира», — заявила Симоньян и напомнила о специальной военной операции на Украине.

Россия заявила о готовности принять Асада

Башар Асад 8 декабря покинул Сирию и сложил с себя президентские полномочия после переговоров с террористическими группировками, наступавшими на Дамаск. МИД России заявил, что Москва не участвовала в этих переговорах. Там также призвали все стороны конфликта отказаться от насилия как инструмента достижения своих целей.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища сирийскому коллеге и его семье. «Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — сказал он.

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