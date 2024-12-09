Симоньян: ситуация в Сирии грозит для России минимум потерей репутации

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сожаление из-за ситуации в Сирии, отметив, что положение дел в арабской республике грозит Москве как минимум репутационными потерями. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает РИА Новости.

«Для нас это потери тоже, репутационные как минимум. Другое дело, что мы выиграли и выиграем много, но на какое-то время осадок остается. Я уверена, что это все смоет той волной непредвиденных событий и эскалацией», — заявила Симоньян.

По ее словам, из произошедшего можно сделать вывод, что Вашингтон «бесконечно растит отцеубийц, которые в конечном счете оборачиваются против них и их же ценностей», добавив, что США действуют таким образом уже много лет. При этом Симоньян подчеркнула, что у России много работы в другой точке мира.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила о намерении стран Запада инсценировать применение химического оружия в Сирии, обвинив в этом войска страны и российский контингент с целью дискредитировать Дамаск и Москву в ООН и Организации по запрещению химоружия. Также подчеркивается, что данная провокация организовывается странами НАТО и Украиной.