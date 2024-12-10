Потерю военных баз на Ближнем Востоке сочли возможной угрозой для России

WP: падение режима Асада ставит под угрозу военное присутствие России в Сирии

Падение политического режима Башара Асада и установление новой власти повстанцев и исламских боевиков в Сирии ставит под серьезную угрозу российское военное присутствие в стране и на Ближнем Востоке в целом. Об этом со ссылкой на аналитиков компании Janes сообщает американская газета The Washington Post (WP).

«Потеря [баз в Тартусе и Хмеймиме] может оказать значительное влияние на российский флот, который пытается сохранить постоянное присутствие в восточном Средиземноморье. [В противном случае] России придется перебросить корабли и подводные лодки в Балтийское море», — сказано в сообщении.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов заявил, что новые власти Сирии не дали России надежных гарантий по расположенным в этой стране базам в Тартусе и Латакии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о будущем российских военных баз в Сирии преждевременно, и это станет предметом переговоров с новыми властями страны.