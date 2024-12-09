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16:57, 9 декабря 2024Мир

В гарантиях новых властей Сирии по российским базам в стране усомнились

Востоковед Семенов: новые власти Сирии не дали России надежных гарантий по базам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Абу Мухаммад аль-Джулани

Абу Мухаммад аль-Джулани. Фото: Therealbey / Wikimedia

Новые власти Сирии из числа бывшей вооруженной оппозиции и исламистов не дали России надежных гарантий по расположенным в этой стране российским базам в Тартусе и Латакии. Такую оценку заявлений Дамаска дал востоковед и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов, сообщает «Ридус».

«Несмотря на свое террористическое прошлое и даже настоящее, [глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в России) Абу Мухаммад] аль-Джулани — тот лидер, на которого как раз многие делают ставку, потому что он достаточно жесткий политик и способен не допустить коллапса и повторения ливийского сценария», — заявил он.

При этом, по мнению востоковеда, Джулани ради удержания власти может пойти на компромиссы с другими силами влияния в Сирии, которые не заинтересованы в военном присутствии России в стране.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что говорить о будущем российских военных баз в Сирии преждевременно, и это станет предметом переговоров с новыми властями страны.

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