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12:26, 10 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о статусе военных баз в Сирии

Песков: Москва продолжает диалог со всеми ближневосточными странами
Семен Александров (редактор)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия продолжает диалог со всеми ближневосточными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статус российских военных баз в Сирии, сообщает РИА Новости.

«У России продолжается, мы уже говорили, свой диалог со всеми региональными странами», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о рисках потери влияния в регионе.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов заявил, что новые власти Сирии не дали России надежных гарантий по расположенным в этой стране базам в Тартусе и Латакии. По мнению востоковеда, глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани ради удержания власти может пойти на компромиссы с другими силами влияния в Сирии, которые не заинтересованы в военном присутствии России в стране.

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