В МИД высказались о сотрудничестве России с Западом по ядерному разоружению

Рябков: сотрудничество РФ с Западом по ядерному разоружению стало неприемлемым

Дальнейшее сотрудничество России с недружественными западными странами по вопросу ядерного разоружения стало политически неприемлемым. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Дальнейшее сотрудничество в контексте ядерного разоружения с теми государствами, которые придерживаются антироссийского курса, достаточно агрессивно действуют, а также снабжают оружием врагов России, стало непросто неактуальным, но и уже политически неприемлемым», — отметил дипломат.

6 декабря Рябков заявил, что Россия вынужденно ищет уязвимые места в обороне Запада по которым она готова «надавить». Он также призвал обратить внимание на высказывания российского президента, указав, что он уже обозначил позицию Москвы по вопросу эскалации конфликта на Украине со стороны Запада и соответствующих ответных мер.