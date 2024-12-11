Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 11 декабря 2024Мир

В МИД высказались о сотрудничестве России с Западом по ядерному разоружению

Рябков: сотрудничество РФ с Западом по ядерному разоружению стало неприемлемым
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Дальнейшее сотрудничество России с недружественными западными странами по вопросу ядерного разоружения стало политически неприемлемым. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Дальнейшее сотрудничество в контексте ядерного разоружения с теми государствами, которые придерживаются антироссийского курса, достаточно агрессивно действуют, а также снабжают оружием врагов России, стало непросто неактуальным, но и уже политически неприемлемым», — отметил дипломат.

6 декабря Рябков заявил, что Россия вынужденно ищет уязвимые места в обороне Запада по которым она готова «надавить». Он также призвал обратить внимание на высказывания российского президента, указав, что он уже обозначил позицию Москвы по вопросу эскалации конфликта на Украине со стороны Запада и соответствующих ответных мер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли маршрут побега Башара Асада из Сирии. Стали известны детали секретной операции российской разведки

      Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину

      В Кремле высказались о передаче Орбаном посланий Трампа Путину по Украине

      Россиянина приговорили к пяти с половиной годам за развратные действия в отношении детей

      Культовый рокер высказался о войне против русских

      Госдума обязала использовать в рекламе кредитов предупреждающие фразы

      Россияне кинулись за средствами от похмелья

      Россиянам назвали самые модные шубы зимы 2024 года

      Пара на машине угодила в кишащую крокодилами реку и три дня выживала в дикой природе

      Захарова прокомментировала отношение Украины к достижению мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше