Рябков заявил о поиске Россией уязвимых мест в обороне Запада

Рябков: Россия вынужденно ищет уязвимые места в обороне Запада

Россия вынужденно ищет уязвимые места в обороне Запада по которым она готова нанести урон. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью радио «Комсомольской правда».

«Пренебрежение интересами безопасности другой стороны может быть улицей с двусторонним движением. Попытки Запада навредить России подталкивают нас к поиску уязвимостей в области безопасности, имеющихся у наших недругов», — рассказал дипломат.

Рябков также призвал обратить внимание на высказывания президента России Владимира Путина, указав, что он уже обозначил позицию Москвы по вопросу эскалации конфликта на Украине со стороны Запада и соответствующих ответных мер.

Ранее Рябков заявил, что применение новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» стало демонстрацией потенциального ответа Москвы на развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира.