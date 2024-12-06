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18:40, 6 декабря 2024Мир

Рябков заявил о поиске Россией уязвимых мест в обороне Запада

Рябков: Россия вынужденно ищет уязвимые места в обороне Запада
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россия вынужденно ищет уязвимые места в обороне Запада по которым она готова нанести урон. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью радио «Комсомольской правда».

«Пренебрежение интересами безопасности другой стороны может быть улицей с двусторонним движением. Попытки Запада навредить России подталкивают нас к поиску уязвимостей в области безопасности, имеющихся у наших недругов», — рассказал дипломат.

Рябков также призвал обратить внимание на высказывания президента России Владимира Путина, указав, что он уже обозначил позицию Москвы по вопросу эскалации конфликта на Украине со стороны Запада и соответствующих ответных мер.

Ранее Рябков заявил, что применение новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» стало демонстрацией потенциального ответа Москвы на развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира.

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