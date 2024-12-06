В МИД России раскрыли смысл применения «Орешника»

Замглавы МИД Рябков: «Орешник» стал ответом России на развертывание РСМД США

Применение новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» стало демонстрацией потенциального ответа Москвы на развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

«Испытательный запуск "Орешника" является не только указанием на возможную форму реакции на остроэскалационные действия США и НАТО в контексте конфликта на Украине, но и демонстрацией потенциального ответа Москвы на развертывание в различных регионах мира американских РСМД», — отметил дипломат.

Рябков также напомнил слова президента России Владимира Путина о то, что Москва оставляет за собой право «надавливать в ответ на слабости, имеющиеся у недругов».