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18:41, 6 декабря 2024Мир

В МИД России раскрыли смысл применения «Орешника»

Замглавы МИД Рябков: «Орешник» стал ответом России на развертывание РСМД США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Применение новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» стало демонстрацией потенциального ответа Москвы на развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

«Испытательный запуск "Орешника" является не только указанием на возможную форму реакции на остроэскалационные действия США и НАТО в контексте конфликта на Украине, но и демонстрацией потенциального ответа Москвы на развертывание в различных регионах мира американских РСМД», — отметил дипломат.

Рябков также напомнил слова президента России Владимира Путина о то, что Москва оставляет за собой право «надавливать в ответ на слабости, имеющиеся у недругов».

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