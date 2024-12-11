В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

Глава ЦОДД Кизлык: на дорогах Москвы больше не будет муляжей дорожных камер

В Москве больше не будет муляжей дорожных камер, вместо них устанавливают дополнительные работающие экземпляры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу столичного ЦОДД Михаила Кизлыка.

По его словам, обычный работающий комплекс обойдется не намного дороже муляжа, поскольку для работы последнего все равно нужно электричество. Плюсы работающей камеры — дополнительная возможность мониторинга транспорта, находящегося в розыске, и видеоаналитика транспортных потоков, отметил Кизлык.

Ранее в России был введен новый закон, регламентирующий установку камер на автомобильных дорогах. Согласно обновленным правилам, камеры наблюдения могут быть установлены на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, в местах проведения ремонтных работ, на аварийных участках трасс, возле пешеходных переходов и перекрестков, а также в других местах, которые будут определяться ГИБДД.