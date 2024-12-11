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16:54, 11 декабря 2024Россия

В России начали работу по введению проверки знаний выпускников школ по всем предметам

В России начали работу по введению интегральной оценки школьных знаний
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В России начали работу по введению проверки знаний выпускников школ по всем предметам. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, передает ТАСС.

«Важнейшая история — интегральная оценка знаний школьников. Аттестация школьников не только по тем предметам, по которым они сдают единый госэкзамен. Я уже разговаривал с министром [просвещения] Сергеем Сергеевичем Кравцовым, мы наметили какие-то шаги, будем двигаться вместе», — обозначил Фадеев.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава СПЧ выступил с инициативой введения интегральной оценки знаний школьников. В частности, он акцентировал внимание на том, что сейчас школьники практически не выбирают для сдачи экзамена такие предметы, как география, история и литература.

Путин, в свою очередь, поддержал инициативу и поручил проработать ее совместно с правительством. По словам главы государства, российские школьники должны знать, например, куда впадает река Волга.

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