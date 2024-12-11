В России станет меньше жилья

Замглавы Минстроя Стасишин: ввод жилья в 2024 году снизится на 16 процентов

В 2024 году российские застройщики введут в эксплуатацию около 43,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья — на 16 процентов меньше, чем в 2023-м. Таким прогнозом поделился замглавы Минстроя Никита Стасишин, пишет РИА Новости.

«Действительно, мы видим сегодня снижение ввода многоквартирного жилья», — отметил замминистра. Общий ввод жилых объектов в России ожидается на уровне 105 миллионов квадратных метров — из них около 60 миллионов придется на индивидуальное жилищное строительство, пояснил Стасишин.

Новостройки в России резко подорожали — по итогам ноября 2024 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке повысилась на 12,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем в 2023-м. Средний по стране показатель достиг 141,1 тысячи рублей за «квадрат».

Положительную динамику специалисты зафиксировали в 64 из 70 городов, участвовавших в исследовании. Снизились цены только в шести крупных населенных пунктах. Сильнее всего цены выросли в Саранске — на 31,1 процента, до 119,8 тысячи рублей за квадратный метр.