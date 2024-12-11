В России приготовили трехсоткилограммовую закуску и установили мировой рекорд

На Таймыре сделали 300-килограммовую закуску из сырой рыбы и установили рекорд

В Дудинке приготовили трехсоткилограммовую закуску из сырой рыбы. Сагудай, который готовили древние народы Крайнего Севера, сделали в честь празднования Дня Таймыра, пишет местное издание «Сибирский Новостной».

Традиционную закуску сагудай делают из белой рыбы — пеляди, сига, щекура, муксуна и пыжьяна. Ее приготовили из свежемороженой белой рыбы, однако, как отметил эксперт Таймырского дома народного творчества Дмитрий Чуприн, в соответствии с национальными традициями это блюдо готовится из свежей рыбы.

Чтобы поставить гастрономический мировой рекорд, специалисты два дня вели подготовку. Художники-косторезы делали ледяную чашу, вес которой составляет полторы тонны, а повара резали и пилили рыбу, чтобы заполнить ледяную посуду.

На приготовление рекордного по весу блюда ушло 650 килограммов свежемороженой рыбы, 60 килограммов репчатого лука, 21 литр масла и свыше трех килограммов черного перца и соли. Итоговый вес порции — 308,8 килограмма, что стало мировым рекордом.

Ранее в Мурманской области прошел фестиваль «Вкус Арктики», во время которого тысячи россиян накормили тошнотиками. Это блюдо, разработанное в советские годы, которое представляет из себя жареный в масле пирожок с рыбой.