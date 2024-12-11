69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:06, 11 декабря 202469-я параллель

В России приготовили трехсоткилограммовую закуску и установили мировой рекорд

На Таймыре сделали 300-килограммовую закуску из сырой рыбы и установили рекорд
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «Лента новостей Тулы Z Новости Тулы» во «ВКонтакте»

В Дудинке приготовили трехсоткилограммовую закуску из сырой рыбы. Сагудай, который готовили древние народы Крайнего Севера, сделали в честь празднования Дня Таймыра, пишет местное издание «Сибирский Новостной».

Традиционную закуску сагудай делают из белой рыбы — пеляди, сига, щекура, муксуна и пыжьяна. Ее приготовили из свежемороженой белой рыбы, однако, как отметил эксперт Таймырского дома народного творчества Дмитрий Чуприн, в соответствии с национальными традициями это блюдо готовится из свежей рыбы.

Чтобы поставить гастрономический мировой рекорд, специалисты два дня вели подготовку. Художники-косторезы делали ледяную чашу, вес которой составляет полторы тонны, а повара резали и пилили рыбу, чтобы заполнить ледяную посуду.

На приготовление рекордного по весу блюда ушло 650 килограммов свежемороженой рыбы, 60 килограммов репчатого лука, 21 литр масла и свыше трех килограммов черного перца и соли. Итоговый вес порции — 308,8 килограмма, что стало мировым рекордом.

Ранее в Мурманской области прошел фестиваль «Вкус Арктики», во время которого тысячи россиян накормили тошнотиками. Это блюдо, разработанное в советские годы, которое представляет из себя жареный в масле пирожок с рыбой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      В российском городе две машины провалились в разрытую коммунальщиками яму

      Назван район Москвы с подорожавшими в 1,5 раза новостройками

      Водитель сбил российского школьника, посадил в автобус и отвез на уроки

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше