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02:51, 11 декабря 2024Россия

В России приостановили продажи аромаингаляторов

Роспотребнадзор приостановил продажи аромаингаляторов для носа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Роспотребнадзор принял оперативные меры по приостановке продажи аромаингаляторов для носа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что многие продавцы на маркетплейсах не имеют документов, которые подтверждают соответствие товара требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Накануне СМИ распространили информацию о том, что российские школьники стали массово пользоваться аромаингаляторами в качестве альтернативы электронным сигаретам.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предостерегли россиян от использования сосудосуживающих капель для носа при повышенном давлении. По словам медиков, использование таких капель опасно для гипертоников, так как препарат поднимает давление.

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