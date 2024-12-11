В российском регионе мигрантам запретили работать нянями

В ХМАО мигрантам запретили работать нянями

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мигрантам запретили работать в ряде сфер — в частности, нянями и парикмахерами. Об этом пишет Ura.ru.

Всего запрет будет распространяться на 23 сферы. В список запрещенных для найма иностранной рабочей силы также попали сферы производства детского питания и диетических продуктов, кондиционирования воздуха и обеспечения электричеством, газом, паром, а также торговли табачными изделиями и алкоголем.

Мигранты также не смогут работать в регионе курьерами, продавцами, врачами, учителями, тренерами, таксистами. Их не смогут нанять в качестве сотрудников химчистки, сухопутного транспорта, финорганизаций, ремонта часов, мебели, техники, обуви и прочих персональных услуг.

Законопроект уже прошел общественные слушания и антимонопольную экспертизу. Запрет на привлечение иностранных специалистов к работе в определенных сферах будет действовать с 2025 года.

Ранее в Татарстане захотели запретить нанимать мигрантов на работу в такси и охране. Иностранцы также не смогут работать в регионе юристами, бухгалтерами и ветеринарами.

