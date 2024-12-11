Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 11 декабря 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать нянями

В ХМАО мигрантам запретили работать нянями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мигрантам запретили работать в ряде сфер — в частности, нянями и парикмахерами. Об этом пишет Ura.ru.

Всего запрет будет распространяться на 23 сферы. В список запрещенных для найма иностранной рабочей силы также попали сферы производства детского питания и диетических продуктов, кондиционирования воздуха и обеспечения электричеством, газом, паром, а также торговли табачными изделиями и алкоголем.

Мигранты также не смогут работать в регионе курьерами, продавцами, врачами, учителями, тренерами, таксистами. Их не смогут нанять в качестве сотрудников химчистки, сухопутного транспорта, финорганизаций, ремонта часов, мебели, техники, обуви и прочих персональных услуг.

Законопроект уже прошел общественные слушания и антимонопольную экспертизу. Запрет на привлечение иностранных специалистов к работе в определенных сферах будет действовать с 2025 года.

Ранее в Татарстане захотели запретить нанимать мигрантов на работу в такси и охране. Иностранцы также не смогут работать в регионе юристами, бухгалтерами и ветеринарами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      Грузоперевозкам в России предрекли резкое подорожание

      Части московских врачей вдвое увеличили ежемесячные выплаты

      Путин провел телефонный разговор с Орбаном

      Пассажир попытался пронести в самолет настоящую гранату и попался в аэропорту

      Россиян предостерегли от нового вида мошенничества с транспортными картами

      В Кремле уличили Байдена в желании оставить тяжелое наследство в отношениях с Россией

      47-летняя Наталия Орейро снялась в прозрачном платье-кольчуге

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Предъявление Украине Байденом условия для вступления в НАТО объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше