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15:24, 10 декабря 2024Россия

В российском регионе захотели запретить нанимать мигрантов на работу в такси и охране

В Татарстане захотели запретить нанимать мигрантов на работу в такси и охране
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Татарстане захотели запретить нанимать мигрантов на работу в такси и охране. Соответствующий указ главы российского региона Рустама Минниханова находится на антикоррупционной экспертизе, пишет РБК.

По данным издания, запрет на труд мигрантов также планируют установить в сфере перевозки опасных грузов и ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Мигранты также не смогут работать юристами, бухгалтерами и ветеринарами.

Кроме того, им запретят заниматься организацией и проведением азартных игр и лотерей, а также предоставлением финансовых услуг и страхованием.

Запрет на привлечение иностранных специалистов к работе в определенных сферах планируют установить в республике с 2025 года.

Ранее в Тюменской области мигрантам запретили трудоустраиваться в такси и на предприятия по производству детского питания.

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