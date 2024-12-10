В российском регионе захотели запретить нанимать мигрантов на работу в такси и охране

В Татарстане захотели запретить нанимать мигрантов на работу в такси и охране

В Татарстане захотели запретить нанимать мигрантов на работу в такси и охране. Соответствующий указ главы российского региона Рустама Минниханова находится на антикоррупционной экспертизе, пишет РБК.

По данным издания, запрет на труд мигрантов также планируют установить в сфере перевозки опасных грузов и ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Мигранты также не смогут работать юристами, бухгалтерами и ветеринарами.

Кроме того, им запретят заниматься организацией и проведением азартных игр и лотерей, а также предоставлением финансовых услуг и страхованием.

Запрет на привлечение иностранных специалистов к работе в определенных сферах планируют установить в республике с 2025 года.

Ранее в Тюменской области мигрантам запретили трудоустраиваться в такси и на предприятия по производству детского питания.