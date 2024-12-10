В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, торговле и на производстве

В Тюменской области мигрантам запретили работать в такси и продавать табак

В Тюменской области мигрантам запретили трудоустраиваться в ряде сфер. В частности, запрет будет распространяться на работу в такси, пишет Ura.ru.

В российском регионе мигранты также не смогут быть задействованы в перевозках пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также частных перевозках на арендованных автомобилях с привлечением личного водителя.

Под запретом также окажутся производство детского питания и диетических пищевых продуктов. Кроме того, мигранты не смогут продавать табак и табачные изделия в специализированных магазинах.

Запрет на привлечение иностранных специалистов к работе в определенных сферах начнет действовать с 2025 года.

Ранее в Тверской области мигрантам запретили работать в 82 сферах. При этом из числа запрещенных для иностранных специалистов профессий по 52 видам вводится полный запрет, еще по 30 будут действовать ограничения.