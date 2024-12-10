Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 10 декабря 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, торговле и на производстве

В Тюменской области мигрантам запретили работать в такси и продавать табак
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Тюменской области мигрантам запретили трудоустраиваться в ряде сфер. В частности, запрет будет распространяться на работу в такси, пишет Ura.ru.

В российском регионе мигранты также не смогут быть задействованы в перевозках пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также частных перевозках на арендованных автомобилях с привлечением личного водителя.

Под запретом также окажутся производство детского питания и диетических пищевых продуктов. Кроме того, мигранты не смогут продавать табак и табачные изделия в специализированных магазинах.

Запрет на привлечение иностранных специалистов к работе в определенных сферах начнет действовать с 2025 года.

Ранее в Тверской области мигрантам запретили работать в 82 сферах. При этом из числа запрещенных для иностранных специалистов профессий по 52 видам вводится полный запрет, еще по 30 будут действовать ограничения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Возможно, французские солдаты поедут на Украину». О чем Зеленский просил Трампа и Макрона на встрече в Париже?

      Mercedes изобрела заряжающую электрокары краску

      Тренер назвал ускоряющие старение тела фитнес-привычки

      Франция начала вывод войск из одной страны

      На Украине назвали долю верящих в «план победы» Зеленского

      Опасения нехватки одного из сортов кофе привели к его рекордному подорожанию

      В России предложили создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

      В Пентагоне оценили влияние «Орешника» на ход конфликта на Украине

      В России предложили ввести новую оценку знаний выпускников школ

      Израиль уничтожил все сирийские военные корабли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше