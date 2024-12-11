69-я параллель
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17:29, 11 декабря 202469-я параллель

В российском регионе на скорость прооперировали сто пациентов

В Якутии врачи-офтальмологи удалили катаракту ста пациентам за два часа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Olga Guryanova / Unsplash

Врачи Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы на скорость прооперировали сто пациентов. Об этом сообщается на странице правительства Республики Якутия во «ВКонтакте».

Как рассказали чиновники, команда из девяти хирургов-офтальмологов из региона сто раз удалила катаракту за 2 часа,18 минут и 2 секунды. Этот показатель был зафиксирован в Книге рекордов России.

«Это обычная практика. Хирурги порой проводят даже большее количество операций. В истории больницы было 160 пациентов за один день», — прокомментировал рекорд подчиненных главврач больницы Иван Луцкан.

Он добавил, что цифра в сто операций была выбрана в связи со столетием медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что врачи-оториноларингологи из Национального центра медицины имени М.Е Николаева в Якутии подарили слух родившейся с глухотой девочке. Реакция впервые услышавшего звуки ребенка попала на видео.

ЖЗЛ
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