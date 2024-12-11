В российском регионе на скорость прооперировали сто пациентов

Врачи Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы на скорость прооперировали сто пациентов. Об этом сообщается на странице правительства Республики Якутия во «ВКонтакте».
Как рассказали чиновники, команда из девяти хирургов-офтальмологов из региона сто раз удалила катаракту за 2 часа,18 минут и 2 секунды. Этот показатель был зафиксирован в Книге рекордов России.
«Это обычная практика. Хирурги порой проводят даже большее количество операций. В истории больницы было 160 пациентов за один день», — прокомментировал рекорд подчиненных главврач больницы Иван Луцкан.
Он добавил, что цифра в сто операций была выбрана в связи со столетием медицинского учреждения.
Ранее сообщалось, что врачи-оториноларингологи из Национального центра медицины имени М.Е Николаева в Якутии подарили слух родившейся с глухотой девочке. Реакция впервые услышавшего звуки ребенка попала на видео.