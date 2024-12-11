В российском регионе осудили стримера за оскорбление бойцов спецоперации

В Волгограде осудили на 2,5 года стримера Прокудина за оскорбление военных

В Волгограде осудили стримера Павла Прокудина за оскорбление бойцов спецоперации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Он осужден по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2023 года Прокудин в состоянии алкогольного опьянения зашел на администрируемый им аккаунт сервиса для просмотра и создания коротких видео со свободным доступом к просмотру. В ходе прямой трансляции он использовал бранную лексику в отношении Бога и негативно отзывался о верующих в его существование. Он был привлечен к административной ответственности по статье 20.3.1 КОАП РФ.

В августе 2023 года он в состоянии алкогольного опьянения вышел в сеть через свой аккаунт и в грубой форме дал оценку группе лиц по признаку профессиональной принадлежности в отношении военнослужащих Российской армии. А в апреле 2024 года, находясь в городе Саратове, провел прямую видеотрансляцию, в которой негативно высказывался в отношении пожилых людей.

Суд приговорил его к 2,5 года колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что на актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) возбудили дело из-за разжигания ненависти и вражды.