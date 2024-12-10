На актрису Троянову возбудили дело из-за разжигания ненависти и вражды

СК завел дело на актрису Троянову из-за разжигания ненависти и вражды

Следователи возбудили уголовное дело на актрису Троянову (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) из-за разжигания ненависти и вражды. Об этом сообщает ТАСС.

Расследование в отношении артистки началось после проверки прокуратуры Москвы, которая в ходе мониторинга интернета выявила в действиях Трояновой нарушения требований уголовного законодательства.

Она в интервью для одного из каналов сделала заявление, выражающее и формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским и призывала к насильственным действиям. После этого ей вменили статью 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в России заочно арестовали актрису Троянову по делу о возбуждении ненависти и вражды.