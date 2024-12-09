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18:04, 9 декабря 2024Силовые структуры

В России заочно арестовали актрису Троянову по делу о возбуждении ненависти и вражды

Суд заочно арестовал актрису Троянову по делу о возбуждении ненависти и вражды
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Суд заочно арестовал актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщил источник «Известий».

Расследование в отношении артистки началось после проверки прокуратуры Москвы, которая в ходе мониторинга интернета выявила в действиях Трояновой нарушения требований уголовного законодательства.

Она в интервью для одного из каналов сделала заявление, выражающее и формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским и призывала к насильственным действиям. После этого ей вменили статью 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия») УК РФ.

Позже Росфинмониторинг внес актрису в список террористов и экстремистов.

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