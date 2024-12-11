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17:53, 11 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе суд избрал меру пресечения напавшему с ножом в школе подростку

В Краснодаре суд избрал меру пресечения напавшему с ножом в школе подростку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд избрал меру пресечения подростку, напавшему с ножом в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Как установил суд, 6 декабря 14-летний юноша находился в школе в поселке Российском, где в ходе конфликта со сверстниками нанес одному из них ножевые ранения. Он подозревается в преступлении по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Известно, что конфликт между школьниками произошел на перемене. Подростку не понравилось, что одноклассник громко слушал музыку в колонке, он достал нож и начал наносить им удары. Известно о трех пострадавших.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности нападения восьмиклассника на учеников российской школы.

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