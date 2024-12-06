Стали известны подробности нападения восьмиклассника на учеников российской школы

Shot: восьмиклассник напал на учеников кубанской школы из-за громкой музыки

В Краснодарском крае восьмиклассник напал на учеников школы №94 из-за громкой музыки, Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, конфликт между школьниками произошел на перемене — 14-летнему юноше не понравилось, что одноклассник громко слушал музыку в колонке, достал нож и начал им наносить удары. Известно о трех пострадавших.

Юношу задержали, на месте работает полиция. Часть учеников остается закрытой в классах.

О нападении школьника на учеников стало известно ранее 6 декабря. Сообщалось, что юноша и раньше приходил в школу с ножом.