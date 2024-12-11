В США призвали Конгресс немедленно отменить потолок госдолга

GAO призвало Конгресс США немедленно отменить потолок госдолга

Контрольно-бюджетное управление США (GAO) призвало Конгресс немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительств. Об этом говорится в докладе GAO, передает РИА Новости.

«Конгресс должен рассмотреть немедленную отмену долгового лимита, приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются», — отмечается в документе.

По данным GAO, текущее законодательство США предусматривает, что в случае приближения потолка госдолга Конгресс обязан принимать меры для избежания дефолта правительства, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену. При этом в период с 2011 по 2023 год законодатели в Капитолии на протяжении 12 раз были в «тупиковых ситуациях».

Ранее Минфин США сообщил, что американский госдолг обновил исторический максимум и превысил отметку в 36 триллионов долларов. По оценке Международного валютного фонда, к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов.