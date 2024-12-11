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21:17, 11 декабря 2024Мир

В США призвали Трампа провести мирную конференцию по Украине с Путиным и Восточной Европой

Макгрегор: Трамп должен созвать мирную конференцию по Украине с участием России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Экс-советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X призвал избранного американского президента Дональда Трампа созвать мирную конференцию по Украине с участием России и стран Восточной Европы.

«Трамп должен провести мирную конференцию между президентом (России Владимиром) Путиным и странами Восточной Европы. В качестве предварительного условия для переговоров США нужно согласиться с нейтральным статусом Украины», — написал он.

Макгрегор подчеркнул, что нейтральный статус следует зафиксировать не на определенный срок, например, на 10-20 лет, а на постоянной основе, поскольку мира не будет, если республика откажется оставаться внеблоковой.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Украине стоит серьезнее отнестись к планам Трампа и его мерам по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что Россия становятся все более внушительной державой с большим количеством возможностей, что нужно учитывать Вашингтону.

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