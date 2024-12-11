Водитель сбил российского школьника, посадил в автобус и отвез на уроки

В Томской области водитель сбил школьника и отвез его на уроки

В Томской области водитель автобуса сбил школьника, после чего посадил в салон и отвез его на уроки. Момент ДТП попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

На кадрах видно, как мальчик стоит на пешеходном переходе и пропускает две машины, затем начинает переходить дорогу. В этот момент его сбил микроавтобус.

Со слов очевидцев, далее водитель якобы посадил мальчика в салон и довез до школы, где тот учится. По данным канала, серьезных травм школьник не получил.

Ранее в Омске водитель едва не сбил группу школьников, проехав на красный сигнал светофора. Дети успели разбежаться в последний момент. При этом водитель не притормозил и поехал дальше.

