Врачи предупредили об опасных последствиях отказа от завтрака

Врач Гандельман: отказ от завтрака повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасных последствиях отказа от завтрака. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что пропуск утреннего приема пищи повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22 процента, а риск преждевременной смерти — на 25 процентов. Кроме того, по словам специалиста, отказ от завтрака раз в неделю также повышает риск развития сахарного диабета на шесть процентов. «Если вы пропускаете завтрак четыре-пять раз в неделю — почти на 55 процентов», — добавил медик.

Согласно исследованиям, завтракать необходимо до восьми часов утра, подчеркнул Продеус. «Если вы делаете это после девяти, то каждый следующий час увеличивает на шесть процентов риски, о которых говорил Герман Шаевич [Гандельман]», — заключил иммунолог.

Ранее терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус назвали другие неприятные последствия отказа от завтрака. Медики заявили, что отсутствие завтрака приводит к стрессу и снижению продуктивности.