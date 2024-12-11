Марочко: ВСУ дистанционно минируют серую зону под Кременной ЛНР немецкими минами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали дистанционно минировать серую зону под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) немецкими минами. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, со стороны Лимана украинские военные обстреляли из ракетных систем залпового огня лесной массив Серебрянского лесничества. Удары были произведены боеприпасами кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2.

Марочко также сообщил, что ранее ВСУ уже применяли эти боеприпасы, но в последнее время они практически не использовались. Кроме того, эксперт предположил, что Украина получила новую партию боеприпасов от НАТО, так как ВСУ стали использовать больше боеприпасов и покрывать большую площадь для минирования.

Ранее Марочко рассказал о наступлении Вооруженных сил России в районе сел Макеевка и Невское. Он добавил, что российские войска наносят интенсивные удары по украинскому тылу, в частности в селе Петровское.