В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на сватовско-кременском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ наступают в районе Макеевки и Невского

Вооруженные силы (ВС) России наступают в районе сел Макеевка и Невское. О продвижении российских войск на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«После непродолжительной оперативной паузы наши передовые подразделения возобновили освободительные действия в районе Макеевки (ЛНР) и Невского», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска наносят интенсивные удары по украинскому тылу на направлении, в частности в селе Петровское.

Ранее Марочко сообщил об ослаблении Вооруженных сил Украины у Купянска. По его словам, российские военные наносили удары по украинской армии в районах населенных пунктов Песчаное, Надия, Лозовая, Глушковка, Двуречная, Купянск, Копанки, Загрызово и Зеленый Гай.