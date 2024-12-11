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16:55, 11 декабря 2024Наука и техника

Названы самые популярные производители носимых гаджетов

Apple, Xiaomi и Huawei стали лидерами на рынке носимых устройств
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Аналитики компании Canalys перечислили производителей самых популярных умных часов и фитнес-трекеров. Об этом сообщается в отчете за третий квартал 2024 года.

По итогам очередного квартала лидером рынка назвали Apple и Xiaomi, каждая из которых получила долю 16 процентов. На третьем месте оказалась Huawei, получившая 14 процентов. Ниже расположились Samsung, Garmin и Noise.

Лидером рынка по продажам в деньгах оказалась Apple, которая получила 40 процентов прибыли. Специалисты связали это с высокой стоимостью гаджетов американской компании. На втором и третьем местах разместили Samsung и Garmin, которые получили 14 и 12 процентов соответственно. Доля Xiaomi, которая оказалась одним из лидеров по поставкам, составила всего четыре процента — это связывают с низкой стоимостью гаджетов. Всего за квартал производители заработали 10,9 миллиарда долларов, в деньгах рынок вырос на 5,6 процента.

В отчете Canalys уточняется, что поставки носимых устройств за третий квартал увеличились на три процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего было отгружено 52,9 миллиона единиц гаджетов.

Ранее редакция журнала Popular Science назвала главные инновации 2024 года среди гаджетов, техники и технологий. В список попали шлем Apple Vision Pro, беззеркальная камера Sony A9 III, компактный дрон DJI Neo и другие изобретения.

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